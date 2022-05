Pelättyjen termobaaristen pommien paineaallot pyyhkivät videolla Ukrainan asemia: "Tarvitsemme Naton raketinheittimiä – välittömästi"

Videon aitoutta ei ole vahvistettu, mutta siinä näkyvät räjähdykset ovat luonteenomaisia TOS-raketinheittimien ampumille termobaarisille "tyhjiöpommeille", jotka jättävät tyypillisesti jälkeensä tunnusomaisen ja videolla näkyvän paineaallon.

– Tältä näyttää 2000-luvun suurin ja hirvein sota, Ukrainan puolustusministeriö kirjoitti Twitterissä termobaarisista pommeista.

Termobaariset pommit imevät hapen ympäröivästä ilmasta ja luovat näin voimakkaan räjähdyksen ja suuren paineaallon, jolla on valtaisa tuhovaikutus.

Ukraina on myöntänyt sotatilanteen Itä-Ukrainassa olevan vaikea. Venäjä on luopunut jättimotin luomisesta. Sen sijaan Kreml on pyrkinyt luomaan pienempiä piirityksiä. Hyökkäys on edennyt hitaasti, mutta ei ilman tuloksia.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi ja useat muut ukrainalaisviranomaiset ovat vaatineet lisää raskasta kalustoa käyttöönsä. Venäjällä on aseistuksessa 20-kertainen ylivoima, väitti Zelenskyi tällä viikolla.

"Tarvitsemme kuuluisan solistin, raketinheittimen"

Termobaaristen pommien tuhovoiman näyttävän videon saatetekstissä Ukrainan puolustusministeriö esittää tarkan asepyynnön.

– Ukraina on valmis iskemään takaisin. Tehdäksemme tämän tarvitsemme Naton raketinheittimiä. Välittömästi, toteaa puolustusministeriö.

Myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba korosti juuri epäsuoran tulen tarvetta tällä viikolla.

– Emme pysty työntämään venäläisjoukkoja takaisin ilman tykistöä ja raketinheitinjärjestelmiä, Kuleba sanoi live-keskustelussa Twitterissä.

Ukrainalaistoiveita juuri raketinheittimistä on viime päivinä ilmestynyt julkisuuteen sellaista tahtia, että kyse tuskin on sattumasta, vaan hallinnossa tehdystä viestintäpäätöksestä.

– M777-haupitsien voimakas ääni on saanut seuraukseen uuden partnerin, 155-millisen FH70:n. Duo tuhoaa venäläismiehittäjiä. Voimistaaksemme tätä "musikaalista repertuaarimme" tarvitsemme aikamme kuuluisan solistin, raketinheittimen, Ukrainan puolustusministeriö kuvaili.

Asetoiveet ilmeisesti on kuultu, sillä CNN:n tietojen mukaan Yhdysvallat valmistelee entisiäkin apulähetyksiä tulivoimaisempaa asepakettia, johon myös raketinheittimet kuuluisivat. Asepaketista ilmoitetaan ehkä jo ensi viikolla, CNN kirjoittaa.

TOS-1 on kuin moderni "Stalinin urut"

TOS-1:n lempinimi on "Buratino", joka on venäläinen versio Pinokkiosta. Lempinimi tulee järjestelmän suuresta nenämäisestä etuosasta. Asejärjestelmä on liikkuva ja se on kiinni T-72-panssarivaunun rungossa, jolloin tankin torni käytännössä korvataan ohjusjärjestelmällä.

Venäjä on käyttänyt kyseistä asejärjestelmää aikaisemmin jo 1980-luvulla Afganistanissa sekä myöhemmin Tšetšeniassa ja Syyriassa.