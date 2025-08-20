Missä Putin ja Zelenskyi tapaavat? Tämä suunnitelmasta tiedetään nyt

Venäjän ja Ukrainan presidenttien tapaamispaikasta ei toistaiseksi ole varmuutta. Osa maista ei miellytä Ukrainaa, toiset paikat taas eivät käy Venäjälle.

Ukrainan, Yhdysvaltain ja Euroopan johtajat kokoontuivat alkuviikosta Valkoiseen taloon neuvottelemaan Ukrainan sodasta. Neuvottelujen päätteeksi sovittiin, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat kasvotusten lähiviikkoina.

Valkoinen talo vahvisti keskiviikkona, että Putin on todella suostunut tapaamaan Zelenskyin.

Presidentti Donald Trump sanoi tiistai-iltana, että Putinin ja Zelenskyin on parempi tavata ilman häntä.

– Minulla oli erittäin onnistunut tapaaminen presidentti Zelenskyin kanssa, ja nyt ajattelin, että olisi parempi, jos he tapaisivat ilman minua, vain nähdäkseni, mitä tapahtuu. Heillä oli vaikea suhde, erittäin huono suhde, Trump sanoi The Mark Levin Show -ohjelmassa.

Moskova ja Budapest eivät miellytä Ukrainaa

Presidenttien tapaamispaikasta ei toistaiseksi ole varmuutta, mutta spekulaatiot käyvät kuumina.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Putin ehdotti tapaamispaikaksi Moskovaa, kun hän keskusteli Trumpin kanssa puhelimessa. Zelenskyi kuitenkin kieltäytyi tapaamisesta Moskovassa.

Politico-lehden mukaan Yhdysvaltain salainen palvelu valmistelee huippukokousta Unkarin pääkaupunkiin Budapestiin.

Ukrainalle Unkari ei olisi mieluisa valinta, sillä se palauttaisi mieleen vuoden 1994 Budapestin muistion, kirjoittaa Politico. Muistion mukaan Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Venäjä lupasivat puolustaa Ukrainan itsenäisyyttä ja suvereniteettia vastineeksi siitä, että Ukraina luopuu ydinaseista.

Putinin vuonna 2014 tekemä hyökkäys Ukrainaan kuitenkin osoitti sopimuksen merkityksettömäksi, kun Yhdysvallat ja Britannia eivät lähettäneet sotilaallisia joukkoja torjumaan Venäjän hyökkäyksiä.

Myös Puolan pääministeri Donald Tusk ilmoitti, ettei hän kannata ajatusta tulevien Ukrainan rauhanneuvottelujen järjestämisestä Unkarissa.

Putin ei suostuisi Eurooppaan

Zelenskyin ja Putinin tapaamispaikaksi on väläytelty myös Sveitsiä. Sveitsi lupasi tiistaina, ettei aio pidättää Putinia, jos tämä saapuu Sveitsiin rauhanneuvotteluihin.

Putinista on annettu kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys yli 120 maassa ja myös Sveitsi kuuluu näihin maihin.

Viime vuonna Sveitsin hallitus kuitenkin muokkasi sääntöjään kansainvälisen kiinniottomääräyksen saaneiden henkilöiden koskemattomuuden takaamiseksi. Näin ollen Putin olisi suojelun alainen, jos hän saapuisi maahan rauhanneuvotteluja varten.

Brittiläisen Sky News -kanavan mukaan myös Italian Rooma tai Itävallan Wien voisivat olla mahdollisia presidenttien tapaamispaikka. Venäläismedia kuitenkin kirjoittaa, että Putin tuskin suostuisi tapaamiseen Euroopan maaperällä.

Valko-Venäjä rauhanvälittäjän roolissa?

Venäläinen kommentaattori Andrei Klimov ja amerikkalainen politiikan tutkija Konstantin Blohin spekuloivat Argumenty i fakty -lehdessä tapaamispaikasta, joka voisi heidän mukaansa olla esimerkiksi Valko-Venäjä tai Arabiemiraatit.

Venäläisten asiantuntijoiden mukaan Arabiemiraattien lisäksi todennäköinen tapaamispaikka voisi olla jokin Itsenäisten valtioiden yhteisön maista eli Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Uzbekistan tai Valko-Venäjä.

Valko-Venäjä onkin ilmaissut halukkuutensa tapaamisen järjestämiseen.

Valko-Venäjä on valmis järjestämään Putinin ja Zelenskyin tapaamisen, jos se on tarpeen rauhan varmistamiseksi Ukrainassa, ilmoitti Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan tiedottaja Natalja Eismont uutistoimisto Interfaxin mukaan.

– Valko-Venäjä ei ole pyytänyt eikä pyydä välittäjän roolia, mutta jos se on tarpeen rauhan saavuttamiseksi veljeskansakuntamme kanssa, olemme valmiita järjestämään minkä tahansa tapaamisen, Eismont julisti venäläismediassa.