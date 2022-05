NYT: Bidenin hallinto on hyväksynyt raketinheittimien lähettämisen Ukrainaan

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto on hyväksynyt pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmien lähettämisen Ukrainaan, kertoo New York Times viranomaislähteisiin viitaten.

Muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on viime viikkoina pyytänyt, että maahan lähetettäisiin raskaita MLRS-raketinheitinjärjestelmiä. Ukrainassa niitä on pidetty jopa ratkaisevina sodankulun kannalta.

Ajatushautomo: Sjeverodonetskin valtaus tulee olemaan venäläisille vaikeaa

Venäjä on Zelenskyin mukaan keskittänyt vahvasti joukkoja ja tykistöä Donbassin alueelle.

– Jos valtaajat uskovat, että Lyman tai Sjeverodonetsk on heidän, he ovat väärässä. Donbass tulee olemaan ukrainalainen, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Venäjän joukot aloittivat perjantaina suorat hyökkäykset Sjeverodonetskiin, vaikka kaupunkia ei ole täysin saarrettu.