ISW: Lavrov kertoi, mitä Venäjä oikeasti haluaa Ukrainasta

Venäjän ulkoministeri kertoi venäläiskanavalla, mitä Venäjä tavoittelee Ukrainasta.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väitti tiistaina venäläiskanavan televisioidussa haastattelussa, ettei Kreml ole "koskaan puhunut tarpeesta vallata alueita" Ukrainalta ja ettei Venäjän tavoitteena ole ollut vallata Krimiä, osia Donbasista tai muitakaan Ukrainan alueita.

Lavrovin väitteistä kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Lavrovin lausunnot kuulostavat erikoisilta sinänsä ja suhteessa Venäjän viimeaikaisiin julkitulemiin, joiden mukaan esimerkiksi maan presidentti Vladimir Putin suostuu joustamaan Ukrainalta vaatimissaan alueluovutuksissa, jos Venäjä saa kokonaisuudessaan Donbasin alueen.

ISW kuitenkin huomauttaa, että Lavrovin lausunnot korostavat sitä tosiseikkaa, mitä Venäjä Ukrainasta tavoittelee: Venäjä haluaa vaihtaa Ukrainan nykyisen hallituksen Venäjä-mieliseen hallitukseen, joka puolestaan antaisi Venäjälle mahdollisuuden hallita maata ilman sotilaallisia taisteluita.

Lavrov esitti ISW:n mukaan haastattelussa erilaisia Ukrainalle esitettäviä itsemääräämisoikeutta rajoittavia vaatimuksia. Lavrovin mukaan Ukrainan pitäisi kumota muun muassa uskonnonharjoittamista sekä ukrainan kieltä koskevia lakeja.

Lavrovin mukaan ei ole puhettakaan pitkäaikaisista rauhansopimuksista Ukrainan kanssa, jos ei huomioida venäjänkielisten oikeuksia ja Venäjän turvallisuutta, ISW kirjoittaa.

Kyse on siis Putinin toitottamista "juurisyistä" eli Venäjän tavoitteesta tehdä Ukrainasta neutraali maa, estää Ukrainaa liittymästä Natoon ja Euroopan Unioniin, suojella venäjänkielisiä, demilitarisoida ja denatsifikoida Ukraina.

ISW:n mukaan Venäjä pyrkii saavuttamaan kaikki sille tärkeät tavoitteet, eikä se ole ainakaan suostunut joustamaan niistä rauhan saamiseksi.

