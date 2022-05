"Vaikuttaminen syvyydessä" voi muuttaa sodan kulun – tällaista aseapua Ukraina nyt tarvitsee

Moni länsimaa lähetti ensimmäisissä kuljetuksissa etupäässä ensin sellaista tavaraa, joka oli helposti saatavilla olevaa ja käyttöönotettavaa asekalustoa. Tai Suomen tapaan: sen mistä on varaa luopua ilman, että oma puolustus kärsii.

– Ukrainan tarpeet ovat koko ajan olleet: Sotilaan henkilökohtaiset varusteet, kaikki humanitaarinen apu, kaikki lääkintämateriaali, mitä vain on saatavilla.

Ukrainaan on tähän mennessä lähetetty muun muassa luotiliivejä, panssaritorjunta-aseita, ilmatorjuntaohjuksia sekä vanhaa venäläispohjaista kalustoa, jota Ukrainalla oli jo entuudestaan.

Kauaskantoisia aseita ja vaikutuksia

Ukrainan toivelistalla ovat jo pidempään olleet raskaat raketinheittimet, toistaiseksi turhaan. Esimerkiksi Yhdysvallat on empinyt raketinheittimien lähettämistä poliittista syistä, mutta CNN:n tietojen mukaan Yhdysvallat on nyt taipumassa tähän pyyntöön.

Kajanmaan arvio on, että Venäjän hyökkäysvoiman pienentäminen juuri kauaskantoisilla asejärjestelmillä voisi muuttaa sodan kulkua. Toistaiseksi tätä kykyä on pyritty luomaan muun muassa Yhdysvaltojen ja Ranskan antaman kenttätykistön turvin.

Ukraina ottaa käyttöön modernimpaa – Venäjä kaivelee varastoista vanhempaa

Siinä, missä Ukraina on aseavun ansiosta saanut käyttöönsä modernimpaa kalustoa, Venäjän on kaivellut varastoistaan keski-ikään ehtinyttä satakalustoa.

– Jos se on varastoitu oikein, se olisi heti vietävissä taistelukentälle. Todennäköisesti näin ei ole. He ovat ottaneet käyttöön sitä kalustoa, mikä on nopeimmin saatu kunnostettua taisteluvalmiiksi.