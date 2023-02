Brittitiedustelu: Venäjä on jo aloittanut suurhyökkäyksensä – "Putin haluaa voittoja, mutta on eri asia saako hän niitä"

Mitä Kreml tekee?

– On reilua sanoa, että lokakuun jälkeen Venäjä on todennäköisesti tuplannut Ukrainassa olevat joukkonsa. Samalla rintamalinja on merkittävästi lyhentynyt Hersonista vetäytymisen jälkeen. Joukkotiheys on näin ollen kasvanut, Kofman jatkaa.