Zelenskyi: Ukrainalla hieman menestystä Sjevjerodonetskin taisteluissa – MTV Uutiset seuraa Ukrainan sotaa

Ukrainan asevoimilla on ollut hieman menestystä taisteluissa Itä-Ukrainan Sjevjerodonetskissa, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuoreessa puheessaan . Hän sanoo, että on kuitenkin liian aikaista arvioida miten taisteluissa käy.

– Tilanne on siellä juuri nyt vaikeimmillaan, presidentti sanoi jokailtaisessa puheessaan.

Presidentti sanoi myös, että etenkin Tshernihivin tulitus Venäjältä jatkuu Ukrainan pohjoisrajalla. Lisäksi Harkovaa, Harkovan aluetta ja Mykolajivia on presidentin mukaan tulitettu.

Zelenskyin mukaan Venäjän joukot miehittävät viidesosaa Ukrainasta. Zelenskyi kertoi tilanteesta eilen etänä pitämässään puheessa Luxemburgin parlamentille. Zelenskyin mukaan taisteluita käydään yli tuhat kilometriä pitkällä rintamalinjalla, ja ukrainalaisilla on hänen mukaansa vastassaan lähes koko Venäjän armeija.

22.33: Ukrainan terveydenhuolto on lähellä romahdusta

Ukrainan terveydehuolto on heikoissa kantimissa. Maa on saanut kansainvälistä apua aseiden lisäksi myös terveydenhuoltoon, mutta usein apua ei koordinoida mitenkään.

Yli 100 000 seuraajalle sodasta kertova Telegram-kanava Dmitriyev totesi , että Ukraina on täysin kykenevä tekemään "kivuliaita ja viiltäviä iskuja" Hersonin, Harkovan ja Zaporizzjan alueilla heinä-elokuussa, koska Venäjälllä ei ole näillä alueilla riittävää puolustusta.

Etelä-Ukrainassa Venäjä on yhä jatkanut puolustusasemiensa linnoittamista. Etelä-Ukrainan hallussa pitäminen on Venäjän keskeinen tavoite, sillä se takaa maayhteyden Krimin niemimaalle, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014.

Vaikka Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on viime viikkoina todennut useita kertoja, että tilanne Itä-Ukrainassa on "hyvin vaikea", niin torstaina hän Reutersin mukaan sanoi, että konfliktin "käännekohta" on mahdollinen, jos Ukraina saa lisää aseapua.