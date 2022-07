Venäjän arvioidaan vallanneen Lysytshanskin: "Synkkä päivä puolustajille, taistelu Luhanskista on käytännössä ohi"

Lysytshansk on viimeinen Luhanskin alueen kaupunki, joka Ukrainalla on ollut hallussaan sen jälkeen, kun venäläisjoukot valtasivat Severodonetskin kesäkuun lopulla.

Vaikka viralliset tiedot Lysytshanskista ovat ristiriitaisia, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW), että Ukraina on todennäköisesti vetänyt joukkonsa kaupungista.