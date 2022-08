Sodan aloite on nyt ensimmäistä kertaa Ukrainalla, mutta suomalaisasiantuntijan mukaan "vastahyökkäys ei ole edennyt juuri lainkaan"

Alkuyllätyksen jälkeen on useaan otteeseen pohdittu, mikä on vastahyökkäyksen tulevaisuus. Pitkin kesää Ukraina on uhonnut aloittavansa laajat vastahyökkäykset ja heinäkuussa maa pyysi etelässä asuvia kansalaisiaan olemaan hiljaa omien joukkojen liikkeistä .

ISW: Aloite siirtymässä Ukrainalle

Nyt tähän on tulossa muutos, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).