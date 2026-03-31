Syyttäjä vaatii kolmelle siltaprojektin vastuuhenkilölle sakkorangaistusta kuolemaan johtaneesta turmasta Kruunuvuorensillalla.

Yksi mies kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti, kun vene törmäsi työmaasillan alla kulkeneeseen teräspalkkiin Helsingissä toukokuussa 2023.

Syyttäjä vaatii kolmelle siltaprojektin vastuuhenkilölle sakkorangaistusta turmasta.

Tapauksen oikeudenkäynti alkoi Helsingin käräjäoikeudessa tiistaina.

Syyttäjä katsoo, että kolme siltaprojektin vastuuhenkilöä syyllistyivät kuolemantuottamukseen ja vammantuottamukseen.

Kaikki kolme miestä kiistävät syytteet.

Turma sattui myöhään illalla kello 23:n jälkeen. Kaksi noin 30-vuotiasta miestä oli matkalla veneellä Herttoniemenrannasta Tokoinrantaan. Kun he alittivat Kruunuvuorensillan työmaasillan, vene törmäsi työmaasillan alla kulkeneeseen teräspalkkiin.

Venettä ohjannut mies kuoli ja toinen mies, joka omisti veneen, sai vakavia vammoja, haastehakemuksessa kerrotaan.

Turma paljastui seuraavana päivänä, kun poliisi sai ilmoituksen Kruunuvuorenselällä ajelehtineesta moottoriveneestä. Kyydissä oli kuollut mies. Kun poliisi ryhtyi selvittämään asiaa, selvisi, että läheiseltä luodolta oli pelastettu toinen, pahoin loukkaantunut mies aikaisin aamulla.

Teräspalkkeja vaakatasossa

Syyttäjän mukaan siltaprojektin kolme vastuuhenkilöä olivat laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia siitä, etteivät siltatyömaan väliaikaisen työsillan rakenteet aiheuta vaaratilanteita.

– Heidän tiedossaan on ollut, että työsillan alle on noin yhden metrin korkeudelle vedenpinnasta kiinnitetty useita vaakatasossa olleita teräspalkkeja, haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjän mukaan teräspalkit sijaitsivat kohdissa, joissa työsilta oli mahdollista alittaa vesikulkuneuvolla käyttämättä siltatyömaan vuoksi merkittyä tilapäistä yksityisväylää.

Lisäksi syyttäjä sanoo, että teräspalkeista ei erikseen varoitettu ja ne olivat varsinkin hämärässä tai pimeällä huonosti havaittavissa. Syyttäjän mukaan paikalla ei ollut työmaasta varoittavia vilkkuvaloja eikä varoitusmerkkiä.