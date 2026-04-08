Tenniksen ATP-listalla sijalla kymmenen oleva Daniil Medvedev koki harvinaisen murskatappion, kun maailmanlistan 90:s Matteo Berrettini murjoi venäläisen ulos Monte Carlon Masters-turnauksesta erin 6–0, 6–0.
Selkäsaunan erikoisin hetki koettiin toisessa erässä, kun verkkoon palauttanut Medvedev alkoi takoa antaumuksella mailaansa päreiksi pitkin kenttää. Lopulta hän livautti työkalunsa rippeet roskikseen ja jatkoi peliä uuden mailan kera.
Nollilla häviäminen tapahtui Medvedevin uralla nyt ensimmäistä kertaa.
– Se oli yksi elämäni parhaista esityksistä. Taisin hukata kolme lyöntiä koko ottelun aikana, eikä se ole helppoa Daniilin kaltaista taitavaa pelaajaa vastaan. Ottelusuunnitelma oli täydellinen ja aseeni toimivat, Berrettini sanoi Guardianin mukaan.