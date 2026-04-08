Ässät on hirmuvireessä Lappeenrannan "Kiimaliiterissä". Porilaiset mättivät SaiPa-vahti Tomi Karhusen vaihtoon.

Loistavaa vieraspeliä pelaava Ässät on ollut huipputehokas omissa maalipaikoissaan. Se on hyödyntänyt SaiPa-puolustuksen nukahdukset armotta.

Puolivälieräsarjan viidennen ottelun toisessa erässä Ässät karkasi sensaatiohenkisesti jo 4–1-johtoon, kun Patrik Juhola nakkasi irtokiekosta jo 4–1.

Koko pudotuspelikevään SaiPan ykkösvahdin paikkaa hoitanut Tomi Karhunen laitettiin tässä vaiheessa huilaamaan. Raimo Helminen otti kokeneen kassarin vaihtoon ajassa 35.18.

Tilalle luisteli viime keväänä tulikuumasti esiintynyt Kari Piiroinen. Hän on kärsinyt tällä kaudella loukkaantumisista. Playoff-minuutit ovat siis Piiroisen kevään ensimmäiset.

Ottelusarja oli ennen tätä iltaa voittojen osalta tasan 2–2. Ässät on kahden erän jälkeen 4–1-johdossa ja vahvasti matkalla kolmanteen voittoon.

Runkosarjan kahdeksanneksi sijoittunut Ässät on siis kiinni yllätysjohdossa. Jos voitto irtoaa tänään, se pääsisi yrittämään homman katkaisemista kotikentällään lauantaina.