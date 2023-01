Venäjän Veronika Stepanova ärähti Norjan hiihtolegendalle: "Meillä on täällä kansansuosiolla valittu presidentti"

Kolminkertainen olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari Ulvang toimi aiemmin kansainvälisen hiihtoliiton Fisin maastohiihtokomitean pomona. Ulvang on myös seurannut tarkkaan venäläisen Stepanovan ulostuloja.

– Seuraan hänen kommentointiaan. Ne ovat vahvoja. Sitä ei ehkä ole aiemmin koettu, että venäläinen urheilija ottaa niin aktiivisesti kantaa ja on poliittisesti tietoinen. Se on uutta ja ennen sotaa se oli mielestäni kuin raikas tuulahdus. Nyt hän on vain oman hallintonsa asianajaja, Ulvang totesi.