Mika Myllylän kuolemasta uutta tietoa – lähipiiri puhuu vihdoin tuoreessa kirjassa

Hiihtäjälegenda Mika Myllylän kuolemasta tuli tänä kesänä kuluneeksi 14 vuotta. Tuore kirja paljastaa uutta tietoa alamäkeen ajautuneen sankarin kuolemasta.

Kirjailija Mika Wickström sai noin vuosi sitten yllättävän soiton. Linjan toisessa päässä oli Myllylän pitkäaikainen manageri ja ystävä Ismo Väänänen.

– Aiheena oli tämä kirja, ja tietysti olin iloisesti järkyttynyt, että minulle soitetaan, Wickström kertoi torstaina Huomenta Suomen haastattelussa.

– Pointti oli oikeastaan se, että nyt vihdoin Mikan isä, äiti ja sisko olisivat valmiita kertomaan oman tarinansa. Niin paljon on kirjoitettu kuoleman jälkeen ja ennen kuolemaa kaikennäköistä, mutta nyt olisi aika, että voitaisiin tehdä oikeasti koko tarina kirjan muodossa, Wickström taustoittaa.

Mika Wickströmin kirja Mika Myllylän elämä (Otava 2025) julkaistaan keskiviikkona.

Ei missään nimessä itsemurha

Lukuisia urheilun tietokirjoja kirjoittanut Wickström paneutui tarkasti aiheeseen, josta on kirjoitettu paljon – osittain vääriäkin tietoja.

Myllylä ajautui vuoden 2001 Lahden dopingskandaalin jälkeen alamäkeen, johon liittyivät päihdekierre ja itsetuhoistakin käytöstä, mutta Wickström kumoaa laajalle levinneen väitteen hiihtosankarin itsemurhasta.

– Totuus on se, että ei missään nimessä tehnyt itsemurhaa. Mika Myllylä ei ollut sellainen ihminen, joka hautoi itsemurhaa, Wickström vakuuttaa.

– Vaikka olikin tiettyä itsetuhoisuutta Lahden jälkeen nähtävissä, mutta siinäkin oli vaiheita. Välillä Minnesota-hoidon kautta olivat asiat ihan hyvin, ja selviytymisprosessi oli hyvässä käynnissä.

– Oli syitä, jotka johtivat uuteen suistumiseen. Niitä minä koetan tässä kirjassa kertoa ja vastailla näihin miksi-kysymyksiin, Wickström avaa.

Asiakirjat kuolinsyyntutkinnasta antavat selityksen sille, mitä todella tapahtui.

– Vahvankin miehen sydän voi pysähtyä, jos on keho kuivunut ja monitasoinen lääkecocktail olemassa. On tosi surullista, että 41-vuotias mies yksin kotonaan nojatuoliin kuolee tällä tavalla.

Videolla Mika Wickström kertoo lisää kirjaan selvittämistään faktoista, jotka ovat jääneet vastausta vaille.