Ruotsin hiihtotähdeltä tylyä tekstiä Venäjän olympiavoittaja Veronika Stepanovasta – "Mitä itsevarmempi on.."

– Planeetta on liian pieni muurien rakentamiseen. Venäjä ei katoa Ruotsin naapurista mihinkään, teidän täytyy alkaa hyväksymään meidät kuten me hyväksymme teidät, Stepanova kirjoitti.

Stepanova on aiemmin todennut, että poliittisten erimielisyyksien ei pitäisi eikä saisi estää urheilijoita kilpailemasta toisiaan vastaan. Svahn on tästä eri mieltä.

– Sota on suurempi kuin meidän lajimme. Ja vaikka urheilu on ehkä minun koko maailmani, niin se ei ole kaikkien muiden maailma, Svahn sanoi.

– Kaikillahan on oikeus mielipiteeseen. Mutta se on mielestäni todella huolestuttavaa, kun tukee aktiivisesti brutaalia hallintoa, joka vie sotaa toiseen maahan. Tänä päivänä meillä on mahdollisuus sanoa mitä vain haluamme sosiaalisessa mediassa, sananvapaus on yksi hienoimmista asioista ja meidän tulee suojella sitä. Mutta meidän tulee myös suojella ihmisoikeuksia, Svahn jatkoi.