Pelottavaa puhetta Frida Karlssonista – ruotsalaiset kauhuissaan: "Hän oli poissa minuutin ajan"

Karlsson lähti kisassa matkaan minuutin ja 12 sekuntia ennen toisena ollutta Norjan Tiril Udnes Wengiä. Ruotsalainen jäi päätösetapilla sijalle 15, mutta voitti kuitenkin kokonaiskilpailun reilulla puolella minuutilla ennen toiseksi tullutta Kerttu Niskasta. Maalialueella nähtiin draamaa, kun Karlsson lyyhistyi lumen pintaan.

– Todella pelottavaa. Tässä tulee kestämään pitkään, kunnes hän on palautunut tästä. Hän tuli uskomattoman väsyneeksi. Kun hän ohitti selostamomme, niin en uskonut, että hän pääsisi maaliin asti, entinen hiihtäjä ja nykyinen tv-asiantuntija Anna-Karin Strömstedt sanoi Expressenille.

Ruotsalaisten tiimi pyrki pitämään kuvaajat poissa Karlssonin läheisyydestä. Paikalle ensimmäisenä tullut valmentaja Stefan Thomson kertoi pelottavista hetkistä maalialueella.

– Hän sammui. Näin, että hän hengitti, mutta hän menetti tajunnan. Hän oli varmastikin poissa minuutin ajan. Häneen ei saanut kontaktia, joten tietenkin silloin on huolissaan. Lääkärit sanovat, että kaikki on nyt kunnossa, mutta hänen täytyy levätä. Hän on täysin loppu, Thomson sanoi.

– Frida ei tiennyt voittaneensa. Hän luuli, että hän oli menettänyt voiton. Hän sai tietää voitostaan vasta sairastuvalla, Thomson jatkoi.

Karlssonin joukkuetoverit Anna Dyvik ja Moa Ilar olivat hyvin järkyttyneitä tapahtuneesta.

– Sitä oli järkyttävää katsoa, ehdin jo tulla todella huolestuneeksi, Ilar sanoi.

– Se näytti todella pelottavalta, mutta sitten rauhoituin kun näin, että Frida liikutti itseään, Dyvik totesi.

23-vuotiaan Karlssonin henkilökohtainen valmentaja Per Nilsson kertoi, että oli hankalaa katsoa Karlssonin lyyhistymistä.

– Joskus sitä kysyy itseltään, että onko tämä sen arvoista, mutta hän ei näe mitään esteitä. Kun hän on väsynyt, niin hän jatkaa vain hiihtämistään. Toivon, että kaikki on hyvin. Se on ominaisuus, joka hänellä on, mutta tällaisella ladulla, jossa ei pääse lepäämään ollenkaan, niin silloin käy näin, Nilsson sanoi.