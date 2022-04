Hiihtolegenda ärähti Jelena Välbelle – "Toivon, että hän ja venäläishiihtäjät esittävät itselleen kysymyksen"

– Venäläiset eivät mielestäni saa kilpailla. Ukraina on Fisin jäsen ja heidän kimppuunsa on hyökättyä. Tilanne ei voi olla se, että hyökkäykseen kohteena olevat matkustavat puolustamaan kotimaataan ja hyökkääjät saavat kilpailla, Ulvang totesi tuolloin.

– Sellainen asia on olemassa kuin yhdistysetiikka. Kuka sinä olet tässä kysymyksessä? Etkö ole Fis-perheen jäsen? Etkö voi rauhallisesti argumentoida sen sijaan , että heittelet kommentteja, jotka pelottavat äitiäsikin, Välbe sanoi.

Välbe ja Ulvang olivat 80-90-luvuilla hiihtomaailman eliittiä. He voittivat yhteensä kuusi olympia- ja 16 MM-kultaa.

– Se, mitä nyt tapahtuu, on vain surullista. Toivon, että Välbe ja muut venäläishiihtäjät esittävät itselleen kysymyksen: Miksi näin voimakkaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty? Miksi lännen reaktiot ovat epätavallisen voimakkaita? Ulvang sanoi Dagbladetille.

– Sanktiot eivät ole venäläistä maastohiihtoa vastaan, vaan Venäjän hallintoa. Tämä on katastrofi Euroopalle, maailmalle ja hiihtourheilulle, Ulvang jatkoi.

– Haluamme mielellämme kilpailla venäläisiä vastaan. Kilpaileminen venäläisiä vastaan on ratkaisevaa hiihtourheilussa. Toivomme, että asiat ratkeavat. Venäjällä on vahva ja hyvä hiihtokulttuuri. Aion olla ensimmäisenä rakentamassa siltoja Venäjän kanssa, kunhan aika on kypsä. Pelkään, että siinä voi mennä aikaa, Ulvang totesi.