Frida Karlsson antoi ensimmäiset kommentit lyyhistymisestään – tämä yksityiskohta ihmetytti hiihtotähteä

– Oloni oli kuin rotalla. En voinut hyvin. En muista hirveästi siitä. Mutta palauduin, kun sain hiukan mustikkakeittoa. Se oli kuin mailalla olisi lyöty. En tuntenut käsiäni ja jalkojani, mutta voin nyt paljon paremmin. Siitä tulee pelottavaa, on melkoisen peloissaan, mutta nyt olen takaisin. Se on voitto. He kertoivat minulle, että voitin, mutta voiton jälkeen ei ollut suoraan juhlintaa. Se on kuitenkin suurta, Karlsson kertoi.