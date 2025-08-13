Norjan tähdet yläkroppa paljaana huomiota herättävässä kuvassa – maailmanmestari kieltäytyi kommentoimasta

Norjalaiset hiihtotähdet Johannes Hösflot Kläbo, Niklas Dyrhaug, Emil Iversen ja maajoukkuejalkapalloilija Alexander Sörloth poseerasivat kuvassa yläkroppa paljaana. Otos ei jäänyt norjalaismedialta huomaamatta.

Norjalaislehti Dagbladet kiinnitti jo heinäkuussa huomiota Ranskan Cannesissa räpsäistyyn kuvaan, jossa hiihtotähdet ja jalkapalloilija olivat rivissä ilman paitaa. Miesten treenatut vatsalihakset pääsivät oikeuksiinsa.

– Verta, hikeä ja kyyneliä, kun miehet valmistautuvat olympialaisiin/MM-kisoihin, otoksen Instagramissa julkaissut Emil Iversen kirjoitti.

Norjalainen tv-kasvo Stian Blipp hehkutti, että kuvassa on "neljä konetta".

– Harvemmin sitä näkee samassa kuvassa yhteensä 4 % kehonrasvaa! hän kirjoitti.

Dagbladet otti yhteyttä Iverseniin ja tiedusteli, olisiko hiihdon nelinkertaisella maailmanmestarilla tovi aikaa tapaukseen liittyen.

– Minulla ei ole kommentteja sen lisäksi, mitä on kirjoitettu. Valitettavasti, mies ilmoitti.

Dagbladet uteli vielä, eikä Iversen haluaisi sanoa mitään tilanteesta ja siitä, mitä mies teki Cannesissa.

– En. En voi tehdä sitä. Valitettavasti.

Sen Iversen oli sanonut Adresseavisenille, että kun saksanpaimenkoira oli purrut häntä reiteen, hän oli ollut tekemässä juoksuintervallia Kläbon, Dyrhaugin ja Sörlothin kanssa. Iversen joutui koiranpureman takia ensiapuun ja lääkekuurille.

Kläbo: "Meillä oli hauskaa"

Dagbladet on tuoreeltaan saanut kuitenkin Johannes Hösflot Kläbon rupattelemaan kuvan taustoilta.

– Alexander ja minä olemme hyviä ystäviä. On hauskaa lomailla ihmisten kanssa, joiden seurasta nauttii. Meillä oli siis hauskaa ja nautimme Cannesissa Ranskassa, hiihdon 15-kertainen maailmanmestari ja viisinkertainen maailmanmestari virkkoi.

Kläbo piti tärkeänä, että hän on kesän aikana pystynyt hivenen rentoutumaan ja pitämään myös hauskaa.

Atletico Madridin ja Norjan maajoukkueen hyökkääjä Alexander Sörloth on aiemmin avannut olevansa hyvä ystävä Kläbon ja Niklas Nyrhaugin kanssa.

– Olen tuntenut Niklaksen monta vuotta, tyttöystävämme ovat tunteneet toisensa monta, monta vuotta, Sörloth sanoi vuonna 2023, kun hän oli ilahtunut Dyrhaugin ja tämän tyttöystävän tulemisesta kylään.

Dyrhaug voitti maastohiihtäjän urallaan kaksi maailmanmestaruutta. Norjan TV 2:n asiantuntija Petter Skinstad veisteli paidattoman otoksen kommenttiosiossa, että "Niklas on näemmä lähellä olympiapaikkaa".