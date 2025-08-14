Iivo Niskasen sanat raivostuttivat Ruotsissa – Mika Myllylän omaiset liikuttuivat: "Todella hienoa ja rohkeaa"

Vuonna 2011 kuolleen hiihdon olympiavoittaja Mika Myllylän lähipiiri muistaa lämmöllä sanoja, jotka Iivo Niskanen lausui entisestä mestarista.

Myllylän menestyksekäs ura ja samalla koko elämä ajautuivat syöksykierteeseen Lahden vuoden 2011 MM-kisojen dopingskandaalin jälkeen.

Mika Wikströmin tuore kirja Mika Myllylän elämä (Otava 2025) kertoo lähipiirin sanoin sekä Myllylän urasta että traagisesta kuolemasta 14 vuotta sitten.

Sankarin putoaminen jalustalta dopingkäryn jälkeen aiheutti sen, ettei Myllylää aina ole muistettu ansaitsemallaan tavalla. Kirjassa hiihtokuninkaan poika Benjamin Myllylä nostaa esiin yhden merkittävän poikkeuksen.

Iivo Niskanen kertoi voitettuaan Salpausselällä maailmanmestaruuden vuonna 2015, kuinka tärkeä innoittaja Myllylä on ollut hänen urallaan.

– Mika Myllylä oli Suomen maastohiihdon supertähti, ja minulla oli yhdeksänvuotiaana hänen kuviaan huoneeni seinällä. Halusin olla yhtä hyvä kuin hän. Hän on ollut suurin idolini, Niskanen kertoi kansainväliselle medialle.

Puheenvuoro oli taustan ja paikan huomioon ottaen merkityksellinen, vaikka ruotsalaislehti Expressen piikittelikin Niskasta “huijarista” puhumisesta heti kultahiihtonsa jälkeen.

– Se, mitä Iivo teki Lahdessa mestaruutensa jälkeen, oli todella hienoa ja rohkeaa, Benjamin Myllylä kertoo kirjassa.

– Postasin siitä Facebookiin, koska joku vaali isästä hyviäkin muistoja. Seuraavana päivänä postaukseni löytyi lehtien sivuilta, ja minulle soiteltiin vielä viikkotolkulla pitkin Suomea ja Ruotsiakin.

Samassa yhteydessä kirja tuo esiin sprinttihiihtäjä Tiia Olkkosen sanat Ylen Urheiluruudussa vuonna 2024. Niin ikään Haapajärveltä kotoisin oleva Olkkonen harjoittelee samoissa maisemista, joissa Myllylästä otettiin ikoninen kuva harjoittelusta suolla.

– Kun menen Tervanevalle, niin tulee sellainen jännä tunne, etten ole siellä yksin. Siinä on jotain syvempää, jotain mikä tulee jostakin kaukaisuudesta. Henkisellä tasolla pystyn liittämään itseni siellä sukupolvien ketjuun, Olkkonen kertoi Ylelle.

Sitaatit ovat poimintoja Mika Wickströmin kirjasta Mika Myllylän elämä (Otava 2025), joka julkaistaan keskiviikkona.