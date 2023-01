Ruotsalaiset raivoissaan Jelena Välben Putin-ulostulosta – "Mikä häpeä!"

– Uskon, että hänen on täytynyt valloittaa 99 prosenttia Venäjän naisista. Kun hän puhuu, niin monet naiset kuuntelevat. Todella harvat naiset kuuntelevat muita poliitikkoja. Olen aina äänestänyt Vladimir Vladimirirovich Putinia presidentiksi. Olen hänen neuvonantajansa. Siksi en koskaan kiistä, keskustele tai ajattele hänen päätöksiään, koska luotan häneen täysin. Ja se on mielestäni oikein, Välbe sanoi.

– Hän on jakanut tuollaisia kommentteja myös aiemmin, mutta nyt nähty oli erittäin jyrkkä ulostulo. Mikä häpeä. On uskomattoman surullista kuulla tuollaisia näkemyksiä. Toki nuo eivät yllätä, varsinkin kun ottaa huomioon sen, mitä hän on sanonut aiemmin, Mattson jatkoi.