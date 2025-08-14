Olympiavoittajalta suora väite suomalaishiihtäjistä: "Ilman heidän dopingiaan"

Maastohiihdon kuusinkertainen arvokisavoittaja ja 23-kertainen arvokisamitalisti Stefania Belmondo latasi suoraa puhetta Gazzetta dello Sportin haastattelussa, että hän olisi saavuttanut enemmän mitaleja ilman venäläisten ja suomalaisten dopingia.

Belmondo on ensimmäinen italialainen nainen, joka on voittanut maastohiihdon maailmancupissa, MM-kisoissa ja olympialaisissa. Vaikka hiihtoura on mennyttä elämää, muistelee hän sitä, että olisi voinut saavuttaa vieläkin enemmän.

– Ilman sormella osoittamista olisin voittanut paljon enemmän. Venäjällä oli dopingia, mutta myös Suomessa, kuten kävi ilmi. Ilman venäläisten ja suomalaisten dopingia olisin voittanut enemmän. Mutta nyt olen hiljaa, Belmondo totesi.

Ura päättyi vuonna 2002, neljä vuotta ennen Torinon kotiolympiakisoja. Tämä on jäänyt kaduttamaan.

– Olin jo äiti. Kaduttaa jonkin verran, että jäin eläkkeelle huipulla. Pienten lasten kanssa en olisi voinut olla sataprosenttisesti ammattilainen, ja olin täysin omistautunut hiihdolle kilpaillessani. Mikään ei olisi ollut turvallista, Belmondo sanoi.

Italialaisen ja Venäjän Jelena Välben välillä nähtiin vuoden 1997 Trondheimissa tiukka taistelu. Välbe otti neljä kultaa ja Belmondo neljä hopeaa.

– Niin käy, myös senttien takia: Elena oli kaikkien aikojen vahvin. Kävin jopa hänen luonaan Venäjällä. Mutta en puhu hänen kanssaan politiikasta.

Uran jälkeen muun muassa moottoriurheilu on ollut tarkassa seurannassa. Hänen suosikkeihinsa kuuluvat MotoGP-kuski Marc Marquez, F1-kuljettaja Kimi Antonelli ja MM-rallissa Suomen Kalle Rovanperä. Hän toimii myös ensi vuonna järjestettävien Milano-Cortinan talviolympialaisten lähettiläänä.