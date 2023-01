Venäjän oikeuksia puolustaneen Norjan olympiavoittajan sähköpostiviesti julki – hiihtotähti ei usko kohuväitettä: "Hänestä tulee maalitaulu monelle"

KOK oli keskiviikkona tiedottanut, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pääsevät vuoden 2024 ja 2026 olympialaisiin, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Jacobsen toimii norjalaisten huippu-urheilijoiden edustajana ja hän oli nostanut keskiviikon kokouksessa esille, että venäläisten sulkeminen ulos on ihmisoikeusloukkaus. Jacobsenin lähettämä sähköposti aiheutti osittain hämmennystäkin Pål Golbergissa.

– Me urheilijat saimme täällä Astridilta sähköpostin, jossa hän vähän selitti, että ehkä, noh... Pointti oli, että siitä pitäisi tulla keskustelua. Vastasin vain kauniisti, ettei tässä ei olla koskaan oltu kauempana tällaiseen keskusteluun pääsemisestä kuin nyt. Urheilun ei pitäisi syrjiä, mutta mikä on vaihtoehto? Astrid ei ole keksinyt tätä itse, mutta hänestä tulee asemansa myötä maalitaulu monelle, Golberg totesi NRK:lle.

Golbergin mielestä venäläisten mahdollinen paluu kilpaladuille on kaukaisempi ajatus kuin koskaan aiemmin 24. helmikuuta viime vuonna alkaneen Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

– Komitea on ollut yhteyksissä laajaan rintamaan urheilijoita, joilla on useita mielipiteitä aiheesta. Käymme keskustelua asiasta. Kansainvälisten urheilijoiden kanssa käydyssä vuoropuhelussa olemme olleet sen kannalla, että meidän on aloitettava tämä arvoihin perustuva keskustelu ennen kuin puhumme seurauksista, Jacobsen kirjoitti viestissään.