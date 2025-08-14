Mika Myllylän asunnosta tehtiin kuoleman jälkeen hätkähdyttäviä löytöjä – yöpöydän laatikossa kirje

Mika Myllylän vuosia jatkunut päihdekierre sai takavuosien hiihtosankarin valmistautumaan omaan kuolemaansa. Uutuuskirja kertoo asunnosta tehdyistä löydöistä.

”Mika kuoli omaan nojatuoliinsa takki päällään. Hän oli lähdössä jonnekin, mutta hän nukkui pois.”

Näin kertoo olympiavoittajasta tehty tuore kirja Mika Myllylän elämä (Otava 2025). Mika Wickström on haastatellut kirjaansa useita Myllylän lähiomaisia. Kirja tuo uutta tietoa ennen kaikkea hiihtosankarin viimeisiin vuosiin, joita värittivät dopingkäryn jälkeiset henkilökohtaiset ongelmat, alkoholi ja perheen hajoaminen.

Wickström haluaa painottaa, että huhut Myllylän itsemurhasta eivät pidä paikkaansa. Virallinen kuolinsyy oli sydänpysähdys, jonka taustalla olivat useiden päivien valvomisen aiheuttama kuivuminen sekä alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö.

Lähipiiri tuo esiin, että Myllylä tuntui kuitenkin tietävän kohtalonsa ja jopa valmistautuneen omaan kuolemaansa.

– Mika oli kirjoittanut suljetun kirjeen Jumalalle ennen kuolemaansa. Se löytyi hänen yöpöytänsä laatikosta. Mika kertoi siinä, kuinka hän oli pyytänyt apua Jumalalta monet kerrat. Se oli pitkä kirje. Mika tiesi jostain syystä kohtalonsa. Hän oli sanonut [ex-vaimolleen] Suvillekin jo heidän ollessaan nuoria, ettei hän eläisi vanhaksi, sisko Pia Myllylä kuvailee.

Myllylän asunnosta Kokkolasta tehtiin muitakin pysäyttäviä löytöjä, jotka kertoivat hämäriin porukoihin eksyneen miehen pelosta.

– Kun menimme tyhjentämään Mikan kotia, sängyn alta löytyi kirves. Niin paljon häntä oli pelottanut asua siellä, Pia Myllylä kertoo.

Myöhemmin paljastui, että Myllylä oli tehnyt rikosilmoituksen henkeään uhanneesta nuoresta miehestä. Hän oli hankkinut viimeisinä päivinään käsiaseen, joka oli päätynyt poliisin haltuun vain muutamaa päivää ennen kuolemaa.

– Hän ampui sillä oman asuntonsa ikkunan läpi muutaman kerran ja päätyi poliisin huostaan. Putkasta päästyään hän jatkoi yksinäisen miehen synkkää taivalta, Wickström kirjoittaa.

Lapsista eroon joutuminen pahinta myrkkyä

Myllylää kuvaillaan kirjassa isäksi, jolle lapset olivat kaikki kaikessa. Siksi asumusero ja lopulta avioero, yhteen palaaminen ja uudelleen retkahdus olivat hänelle dopingsotkuakin suurempi tragedia.

– Mikan varsinainen alamäki oli alkanut silloin, kun hän oli joutunut eroon lapsistaan. Se oli ollut hänelle todella katkera paikka, sanoo Myllylän manageri Ismo Väänänen.

– Suville meni erossa puolet kaikesta, myös palkintometsistä, joita oli melkein 50 hehtaaria. Paljon kovempi paikka Mikalle oli kuitenkin joutua eroon lapsistaan. Mika jos kuka oli todella lapsirakas ihminen, Väänänen jatkaa.

Myllylän päihdekierrettä ja perhe-elämän käänteitä seurattiin tarkoin mediassa. Pia-sisko muistaa yhden jutun, josta hänelle jäi erityisen ikävät muistot.

– Asuin vielä Helsingissä niihin aikoihin, kun lööppejä alkoi tulla. Oli ihan kamalaa seurata lehdistä, kuinka Mika oli hortoillut pyöränsä kanssa ympäripäissään niin, että lonkerokassit olivat lennelleet pitkin ojia.

– Ihmiset toimittivat lehdille itse ottamiaan kuvia, ja sitä tapahtui Haapajärveltäkin. Saivat kai siitä jonkun korvauksen.

Sitaatit ovat poimintoja Mika Wickströmin kirjasta Mika Myllylän elämä (Otava 2025), joka julkaistaan torstaina.