Riikka Purran aviomies kritisoi kovin sanoin Turun Taidehallin näyttelyssä esillä olevaa teosta.

Valtiovarainministeri Riika Purran aviomies Mikko Välimaa kritisoi eilen kovin sanoin viestipalvelu X:ssä Turun Taidehallin näyttelyn teosta Nopeat päätökset. Välimaan tulkinnan mukaan teos esittää Purraa ja kuvailee teosta "verhotuksi tappouhkaukseksi".

Fimbul Taitelijatalo julkaisi lausunnon nettisivuillaan, jossa kertoo suhtautuvansa vakavasti puheeseen henkeen kohdistuvasta uhkauksesta.

Taiteilijatalo toteaa lausunnossaan, ettei tunnista teoksessa henkeen ja terveyteen kohdistuvaa uhkaa, eikä missään olosuhteissa hyväksy uhkailua, väkivaltaa tai laitonta sisältöä.

Lausunnossa todetaan, että nimimerkillä esiintyvä taitelija ei missään nimessä tehnyt tai esittänyt teostaan uhkaavassa merkityksessä ja tuomitsee kaiken väkivallan.

Lausunnon mukaan yhdistys seisoo taiteilijan ilmaisun- ja sananvapauden takana ja pitää valitettavana, että teoksesta on tehty näin vakava tulkinta.