Keittiömestari ja ravintoloitsija Henri Alén vinkkasi Instagram-tilillään muutamia vuosia sitten täydellisen "kuuman kelin evään".

Kesähelteillä ei välttämättä tee mieli syödä mitään kovin raskasta. Usein toimivia hellepäivän herkkuja ovat esimerkiksi erilaiset salaatit tai kylmät keitot. Keittiömestari ja ravintoloitsija Henri Alén vinkkasi omalla Instagram-tilillään kesällä 2021 yhden mainion "kuuman kelin evään".

– Rakastan marinoituja kaloja, ja kuumalla kelillä maistuu kirpeän mausteinen ja vehreällä oliiviöljyllä marinoitu tuore kala. Parhaiten minulle maistuvat rasvaiset lohikalat, jotka limetin haposta kypsyvät, mutta eivät muutu kuivaksi, Alén kirjoitti

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Alén on loihtinut kalalle koukuttavan marinointiliemen. Hänen mukaansa kalaherkun salaisuus on liemen oikeissa ainessuhteissa sekä marinointiajassa. Paksut kalaviipaleet vaativat parin tunnin marinoinnin, pienemmille kuutioille riittää tunti.

– Eli kala paloiksi, marinadin tavarat keskenään kunnolla sekaisin ja eikun marinoitumaan, Alén neuvoo

Alén suosittelee kokeilemaan kesäistä kalaherkkuaan minkä tahansa muun makuparina, paitsi lanttulaatikon.

Henri Alénin kesämarinadi kalalle:

1 dl limetin mehua

0,3 dl oliiviöljyä

1tl hienonnettua chiliä