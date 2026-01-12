Iranin hallinto on tukahduttanut yli kaksi viikkoa kestäneitä protesteja väkivaltaisesti. Venäjä tuomitsee ulkovaltojen puuttumisen Iranin sisäisiin asioihin.
Venäjän turvallisuusneuvoston johtaja Sergei Shoigu sanoo tuomitsevansa ulkovaltojen yritykset puuttua Iranin sisäisiin asioihin. Shoigu keskusteli asiasta iranilaisen kollegansa kanssa, kertoi turvallisuusneuvosto tiedotteessa venäläisen uutistoimisto Interfaxin mukaan.
Iranin läheinen liittolainen on toistaiseksi ollut vaitonainen maan tilanteesta. Iranin hallinto on tukahduttanut yli kaksi viikkoa kestäneitä protesteja väkivaltaisesti. Eri lähteiden mukaan satoja ihmisiä on kuollut ja tuhansia pidätetty.
Yhdysvallat on uhannut Irania sotilaallisilla toimilla, jos tappaminen jatkuu.