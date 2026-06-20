MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav kertovat omat tärppinsä MTV:n syksyn ohjelmistosta.

MTV:n syksyn ohjelmistossa tullaan näkemään sekä katsojille entuudestaan tuttuja suosikkeja että mielenkiintoisia uutuusohjelmia.

MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav kävivät syksyn ohjelmistoa läpi yllä olevalla videolla. Kaksikko innostui muun muassa Keijo "Keke" Leppäsen ja Niko Saarisen luotsaamasta Suomen älyttömin julkkis -uutuusohjelmasta.

– Älyttömimmät juontajat, Keijo Leppänen ja Niko Saarinen, mitä ihmettä? Lintunen nauroi.

– Tämä on kombo, jota odotan todella innoissani! Siinä on kaksi tv:n rautaista ammattilaista, mutta miten heillä kemiat pelaavat yhteen? Odotan todella mielenkiinnolla, Tänav säesti.

Mitä muita ohjelmia kaksikko nosti syksyn ohjelmistosta? Millainen harmillinen uutinen ohjelmiston saralta kantautuu? Katso koko lähetys yllä olevalta videolta!