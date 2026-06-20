Kuka katkaisi kaapeleita juhannusaattona?

Eilisen junaliikenteen katkon Tampereen ja Seinäjoen välillä aiheutti valokuitukaapeleiden katkaisu, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle.



Junaliikenne katkesi ilkivallan takia eilen kello 18 jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta ja junia korvattiin linja-autoilla. Vian korjaus saatiin valmiiksi lauantain vastaisena yönä.



Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona.