Kuka katkaisi kaapeleita juhannusaattona?
Eilisen junaliikenteen katkon Tampereen ja Seinäjoen välillä aiheutti valokuitukaapeleiden katkaisu, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle.
Junaliikenne katkesi ilkivallan takia eilen kello 18 jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta ja junia korvattiin linja-autoilla. Vian korjaus saatiin valmiiksi lauantain vastaisena yönä.
Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona.