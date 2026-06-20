Kasvava määrä Britannian työväenpuolueen kansanedustajia kehottaa maan pääministeriä Keir Starmeria ilmoittamaan suunnitelmasta luopua puolueen puheenjohtajan paikasta, uutisoi BBC.
Puheenjohtajan paikasta luopumisen myötä Keir Starmer jättäisi myös Britannian pääministerin pestin.
Starmerin toivotaan luovuttavan paikkansa Suur-Manchesterin pormestarille Andy Burnhamille, joka valittiin aiemmin viikolla maan parlamenttiin täytevaaleilla.
BBC:n mukaan Starmer on kuitenkin vakuuttanut taistelevansa haastajia vastaan, eikä hän aio luopua pääministerin paikasta.