Suomi juhli juhannusaattona Tanskan Odensessa keilailun naisten EM-joukkuekisan kultamitaleita.

Suomi kukisti tiukassa loppuottelussa hopealle jääneen Saksan lukemin 996–989.

Suomen joukkueessa keilasivat Ani Jantunen, Eliisa Hiltunen, Emma Palermaa, Essi Pakarinen, Peppi Konsteri ja Sanna Oksanen.

– Siistit ja hyvä fiilikset ovat, kun tuossa pari vuotta sitten jäi viimeksi naisten EM-kilpailuissa karvas hopea meille ja jäi monelle varmasti se hampaankoloon. Vaikka Ruotsi ei ollut vastassa, niin nyt saatiin se kirkastettua. Tiukka matsi oli, kyllähän se voitto hyvältä tuntuu, Konsteri kertoi Keilailuliiton tiedotteessa.

Perjantaina jaettiin myös EM-kisojen kaikki kisamuodot yhdistävän all event -kilpailun mitalit, joista Suomi nappasi kirkkaimmat. Kultaa vei Pakarinen ja hopeaa Konsteri.

Pakarinen sanoi, että hänellä oli karvas tunne, kun hän oli jäänyt kisoissa aiemmin kahdesti mitalien ulkopuolelle, eikä hän uskonut tuolloin yleiskilpailun voittoon, vaikka olikin hyvissä asemissa.

– Pyrin keskittymään asioihin kerrallaan ja heitto kerrallaan, sitä myöten pelaamaan omaa peliä ja keskittymään osioihin kerrallaan sekä joukkueena pääsemään eteenpäin. Ei tullut hirveästi mietittyä all eventiä, mutta kyllä minulle kerrottiin kun se ratkesi, niin olihan se hieno tunne, Pakarinen perkaili.

Myöhemmin tänään keilataan kisat huipentava masters-kilpailu.