On vielä epäselvää, mitä välittömiä vaikutuksia on Iranin päätöksellä julistaa Euroopaan maiden armeijat terroristiryhmiksi.
Iran on julistanut Euroopan maiden armeijat terroristiryhmiksi. Asiasta kertoi tänään maan parlamentin puhemies.
Toistaiseksi on epäselvää, mitä välittömiä vaikutuksia päätöksellä on.
Päätös on puhemiehen mukaan seurausta siitä, että EU päätti aiemmin tällä viikolla lisätä Iranin vallankumouskaartin EU:n terroristijärjestöjen listalle. EU-maat perustelivat päätöstä sillä, että vallankumouskaarti on osallistunut Iranin kansalaisprotestien väkivaltaiseen tukahduttamiseen.