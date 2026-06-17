Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt.
Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti ja seuraava on jo valmistella.
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Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle.
Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena.