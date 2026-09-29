Egyptiläistähti Mohamed Salahin on määrä saapua lokakuussa Suomeen, kun hänen edustamansa turkkilaisseura Trabzonspor kohtaa Kuopion Palloseuran Konferenssiliigan liigavaiheessa. Voiko Tammelan stadionin tekonurmi koitua kuitenkin esteeksi?

Salah on jätetty pois Egyptin maajoukkueen tiistaisesta vierasottelusta Etelä-Sudania vastaan, koska ottelu pelataan tekonurmella. Egypti pelaa meneillään olevan maajoukkuetauon aikana Afrikan mestaruuskisojen karsintoja.

Liverpoolin entinen tähtihyökkääjä oli avauskokoonpanossa, kun Egypti pelasi perjantaina maalittoman tasapelin kotiottelussaan Angolaa vastaan. Salah ei kuitenkaan ole matkustanut tiistaina pelattavaan otteluun Juba Stadiumin pelialustasta johtuen.

– Egyptin maajoukkueen valmennusjohto on päättänyt lepuuttaa Mohamed Salahia 29. syyskuuta pelattavassa Etelä-Sudanin ottelussa pelialustan vuoksi, Egyptin jalkapalloliitto ilmoitti.

– Maajoukkueen valmennusjohto ja Mohamed Salah sopivat jo ennen Angola-ottelua, ettei hän pelaa Etelä-Sudania vastaan pelaajan suojelemiseksi.

Harhaluulo?

Yleinen käsitys huippujalkapallossa on, että loukkaantumisriski tekonurmella olisi suurempi. BBC kuitenkin huomauttaa, ettei suuremmasta loukkaantumisriskistä ole tutkimusten mukaan varsinaista näyttöä.

Turkin pääsarjassa kaikki seurat pelaavat luonnonnurmella, joten siellä Salah ei samaan tilanteeseen törmää. Goal tietääkin kertoa, että Baselissa, Chelseassa, Fiorentinassa, AS Romassa ja Liverpoolissa urallaan pelannut Salah on nähty kymmeniä kertoja tekonurmella eurokilpailujen karsinnoissa.

– Arkistoja tutkiessa ei löydy yhtään dokumentoitua tapausta, jossa Salah olisi loukkaantunut nimenomaan tekonurmen vuoksi, artikkelissa kerrotaan.

Jos Salah siis pelaa ensi kuussa Tammelan tekonurmella, eikä Trabzonspor näe tarvetta lepuuttaa supertähteään pelialustan vuoksi, voi Egyptin jalkapalloliiton tuore päätös näyttää kiusalliselta.

KuPSin ja Trabzonsporin välinen ottelu 15. lokakuuta myytiin loppuun noin neljässä päivässä. Tammelan stadionin yleisökapasiteetti on noin 8 000 katsojaa.

Kuopiolaisseura pelaa kotiottelunsa Tampereella, sillä sen oma kotikenttä Väre Areena ei täytä Euroopan jalkapalloliiton vaatimuksia liigavaiheen otteluille.