Itä-Suomen hovioikeus on muuttanut kotkalaisen KTP:n entisen jalkapalloilijan ehdollisen raiskaustuomion ehdottomaksi.
Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi pelaajan viime vuoden huhtikuussa vuoden ja kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Nykyään 24-vuotias mies sai tuomion saman vuoden helmikuussa Kotkassa tapahtuneesta raiskauksesta.
Oikeuden mukaan päihtynyt uhri nukkui rikoksen tekohetkellä.
Toisin kuin käräjäoikeus katsoi, hovioikeuden mukaan työ ja suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittyminen eivät puoltaneet rangaistuksen ehdollisuutta.