"Hyvinvointijuoma" ajoi Jasminen riippuvuuteen ja velkoihin – aine Suomessa kielletty

"Luontainen hyvinvointijuoma" Feel Free sisältää riippuvuutta aiheuttavaa kratomia.

Piristävänä hyvinvointijuomana Yhdysvalloissa markkinoitu Feel Free sisältää Suomessa kuluttajamarkkinoilla kiellettyä psykoaktiiviseksi aineeksi luokiteltu kratomia.

Kratom tulee Kaakkois-Aasiasta, jossa se kasvaa puussa. Sen lehtiä pureskellaan, poltetaan ja nautitaan teenä päihdyttävien vaikutusten aikaansaamiseksi, uutisoimme vuonna 2019.

Kratomilla on piristävä vaikutus pieninä annoksina, mutta suurempina annoksina vaikutukset muistuttavat opioideja, minkä takia sitä onkin käytetty kivun ja opioidivieroitusoireiden hoitoon.

Yhdysvalloissa, jossa Feel Free -juomaa myydään, on havaittu aineen aiheuttavan vakavaa riippuvuutta, kertoo CNN.

Juomaa mainostettiin vaihtoehtona alkoholille

Texasilainen Jasmine Adeoye, 30, kertoo CNN:lle olevansa tuhansien dollarien veloissa Feel Free -koukun vuoksi.

Adeoye kertoo käyttäneensä alkoholia jo vuosikymmenen ajan sosiaalisissa tilanteissa ja sen turruttaneen hänen epävarmaa ja yksinäistä oloaan. Feel Free -juomasta hän kuuli podcastista, jossa sitä mainostettiin uudenlaisena, terveellisenä vaihtoehtona alkoholille. Hän kokeili juomaa muutamia kertoja ja huomasi jääneensä koukkuun.

– Tunnet olevasi kiinnostunut asioista, joita et normaalisti pitäisi kiinnostavana. Olo on energinen ja sosiaalinen. Se auttoi minua sietämään vaikeaa työympäristöäni paremmin, Adeoye kertoi Feel Freen vaikutuksista CNN:lle.

Ikäraja 21 vuotta

Botanic Tonics, Feel Freen valmistaja, sanoo juoman olevan "hyvän olon tonic", joka auttaa rentoutumaan ja keskittymään. Valmistajan sivuilla on nähtävissä myös tuotteen pakkausseloste, jossa kerrotaan juoman ikärajaksi 21 vuotta, eli sama kuin alkoholilla Yhdysvalloissa.

– Varoitus: tämä tuote sisältää kratomia, joka kofeiinin ja alkoholin tapaan saattaa aiheuttaa riippuvuutta ja terveyshaittoja, jos käyttö on vastuutonta. Harkitse riippuvuutta aiheuttavien aineiden välttämistä, jos sinulla on päihderiippuvuustaustaa, pakkausselosteessa lukee.

Pakkausselosteessa kerrotaan myös yhden annoksen tarkoittavan puolikasta pullollista juomaa. Yli yhtä pullollista ei pakkausselosteen mukaan tule juoda vuorokauden sisällä.

Yksi pullo maksaa Yhdysvalloissa kahdeksasta kolmeentoista dollariin, ja tuotetta on saatavilla yli 24 000 jälleenmyyjältä, kuten huoltoasemilta ja ruokakaupoista.

Juoma sisältää kratomin lisäksi kavaa, joka on juoma tai uute, joka valmistetaan tyypillisesti Piper methysticum -pippurikasvin juuresta Etelä-Tyynenmeren saarilla. Juoma tunnetaan sen lievästä euforisesta ja masennuslääkkeiden kaltaisesta vaikutuksestaan, kerrotaan CNN:n artikkelissa.

Riippuvuus vei tuhansien dollarien velkoihin

Adeoye kertoo häpeävänsä riippuvuuttaan. Hän koki avun hakemisen hankalaksi, sillä hän ei uskonut ihmisten ymmärtävän, miten hän voi olla koukussa tuotteeseen, joka mielletään terveysvalmisteeksi.

Pahimmillaan Adeoyen addiktio tarkoitti jopa 12 Feel Free -pullon juomista päivässä, ja hän käytti yli sata dollaria juomaan päivittäin. Riippuvuus jätti hänelle 12 000 dollarin luottokorttivelat, jonka lisäksi hän kertoo ottaneensa käteislainaa 3 500 dollarin edestä.

Riippuvuuden syvimmissä syövereissä juoman tuoma euforia kesti enää puolesta tunnista tuntiin, jonka jälkeen vierotusoireet alkoivat. Adeoye kertoo kärsineensä päänsäryistä, kivuista, ummetuksesta, levottomuudesta, unettomuudesta, pahoinvoinnista ja iho-oireista.

Maaliskuussa 2024 Adeoye kihlautui, ja kaksi päivää sen jälkeen hän lopetti Feel Freen käytön seinään. Hän päätyi vieroitusoireidensa vuoksi sairaalahoitoon, mutta on nyt ollut kuivilla aineesta jo lähes puolitoista vuotta. Hän puhuu riippuvuudestaan avoimesti Tiktokissa.

Juoman kehittäjällä rikollista taustaa

Vuonna 2020 markkinoille saapunut Feel Free on puhuttanut Yhdysvalloissa jo muutamia vuosia. Juoman kehittäjä J.W. Ross sanoo yrityksen nettisivuilla tuoteidean syntyneen "muutamien käänteentekevien Kaakkois-Aasian ja Etelä-Tyynenmeren matkojen seurauksena, jolloin löysin nämä voimakkaat muinaiset kasvit".

Ross vietti vuodet 2011–2014 vankilassa talousrikoksesta liittyen hänen entiseen uransa öljy- ja kaasuteollisuudessa. Myös Feel Free on törmännyt oikeudellisiin pulmiin epäselvien pakkausselosteiden ja epäeettisen mainonnan vuoksi. Syytteessä väitetään Feel Freen mainostaneen tuotetta sosiaalisessa mediassa riippuvuudesta kärsiville käyttäjille. Pakkausselostetta koskevat syytteet koskivat sitä, miten pullossa ei ilmaistu, kuinka paljon mitäkin ainetta se sisältää.

Oikeusjuttu soviteltiin oikeuden ulkopuolella 8,75 miljoonalla dollarilla syyskuussa 2024. Vaikka yhtiö kiisti oikeusjutun väitteet, Botanic Tonics myönsi lehdistötiedotteessa, että sen varhaiset markkinointikäytännöt eivät vastanneet yhtiön nykyisiä "korkeita läpinäkyvyys- ja kuluttajavalistusstandardeja".

FDA: Kratom on opioidi

Yhdysvaltain ruoka- ja lääkevirasto FDA on kutsunut Feel Free -juoman ainesosaa kratomia opioidiksi. Kratomia säädellään osavaltiotasolla, ja se on kielletty muun muassa Washington DC:ssä, Alabamassa, Louisianassa, Rhode Islandilla ja Vermontissa. Kratomia käyttää arviolta 2 miljoonaa amerikkalaista.

Jotkut opioidiriippuvaiset käyttävät kratomia mahdollisesti vähemmän haitallisena vaihtoehtona tai keinona hallita vieroitusoireita opioidiriippuvuuden lopettamisen jälkeen, CNN:n artikkelissa kerrotaan. Näiden käyttötarkoitusten tueksi ei kuitenkaan ole tieteellistä näyttöä. Kratomia kerrotaan käytettävän myös kivun, masennuksen ja ahdistuksen hoitoon, ja Kaakkois-Aasiassa kratomia on CNN:n mukaan käytetty oopiumin, morfiinin ja heroiinin korvikkeena.

"Asiakkaan vastuulla"

Suomessa kratom on siirretty lääkeluettelosta kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden listalle vuonna 2016. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa silloisessa tiedotteessaan ainetta käytettävän yleisesti päihtymistarkoituksessa.

Kielloista huolimatta kratomia myydään erilaisissa verkkokaupoissa.

– Kratomin laillisuus Suomessa on monimutkainen ja voi vaihdella alueittain. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa paikalliset lait ennen tilausta, erään verkkokaupan sivuilla sanotaan.

Kratomin laillistamista on pyritty edistämään Suomessa myös adressilla, jossa aineen käyttöä perustellaan apuna opiaatti- ja alkoholivieroitukseen. Riippuvuuden hoitaminen toisella riippuvuutta aiheuttavalla aineella ei kuitenkaan ole suositeltavaa, eikä kratomin turvallisuudesta ole tieteellistä näyttöä, kertoo MayoClinic.

Kratomiin liittyy myös yliannostusriski, ja Yhdysvalloissa tiedetään aineen olleen yhteydessä ainakin 91 ihmisen kuolemaan vuosina 2016 ja 2017.

Lähde: CNN