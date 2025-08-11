Kaisa Liski joutui sairaalaan – jalat lähtivät alta

Tätä nykyä kokkina työskentelevä Kaisa Liski joutui pari päivää sitten sairaalaan. Tällä hetkellä hän on kuitenkin päässyt jo kotiin ja voi hyvin.

Kiinteistönvälittäjänä tunnettu, kokkina työskentelevä Kaisa Liski joutui pari päivää sitten sairaalaan. MTV Uutisten tavoittama Liski kertoi 11. elokuuta päässeensä iltapäivällä kotiin.

– Vointini on ihan ok. Kaaduin pari viikkoa sitten töissä. Työorientoituneena en ole ollut yhtään pois töistä, vaikka satutin polveni kaatuessa ja olen ollut puolikuntoinen. Olen klenkannut selkäni kipeäksi. Siellä on nyt jokin hermopinne, joka vei jalat alta toissa päivänä, Liski kertoo.

Tämän myötä Liskin oli pakko mennä lääkäriin. Häntä hoidettiin Riihimäellä ja Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa.

– Onneksi se meni niin pahaksi, koska tähänhän on lääkkeet, että selän saa rentoutettua. Ei mitään vakavaa. Varmaan menen ylihuomenna jo töihin takaisin, Liski jatkaa.

Kaisa Liski oli sairaalahoidossa muun muassa Riihimäellä.Kaisa Liskin kotialbumi

Sairaalassa hänet kuvattiin päästä varpaisiin ja määrättiin sopivat lääkkeet, jotta hän pääsee takaisin töihin.

– Lääkkeiden pitäisi viedä kireyttä pois selästä, mutta minun pitäisi pystyä tekemään myös töitä ja ajamaan autoa, Liski selventää.

Liskin kesä onkin sujunut pääosin töiden parissa. Lomaa hän on tähän mennessä ehtinyt pitää kolme päivää.

– Yhtenä päivänä olin poikani ja hänen kavereidensa kanssa Särkänniemessä, yhden päivän nukuin ja yhden juhlin. Syksyllä ehdin ehkä pitää vielä lisää lomaa ennen kuin talvikausi käynnistyy, Liski kertoo.

Liski on nähty muun muassa Olet mitä syöt -ohjelmassa ja vuonna 2015 hän voitti MasterChef VIP -kisan. Hän on tuttu myös ohjelmista Kiinteistökuningatar Kaisa, Kaisa ja luksuskodit sekä Kaisa ja puoli valtakuntaa.