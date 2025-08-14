Henri Alénin Selja-koiran Instagram-tili hakkeroitiin – voro vaatii 700 euroa

Julkkiskokki Henri Alén sai Whatsappissa viestin, että hänen Selja-koiransa Instagram-tili on päätynyt hakkerin haltuun.

Julkkiskokki Henri Alénin 9-vuotiaan Selja-koiran Instagram-tilille kävi köpelösti, sillä hakkeri pääsi siihen käsiksi. Tilillä on seuraajia yli 70 tuhatta.

Hakkerointi selvisi Alénille, kun hän sai rosvoilta suomenkielisen viestin Whatsapp-viestipalvelussa.

– Siinä oli mukana kuvankaappaus, jossa skrollataan tiliä, ja vaatimus pienestä maksusta, jotta tili palautettaisiin. Summaa ei mainittu. En ala mitään lunnaita minnekään makselemaan, Alén kertoi MTV Uutisille.

Myöhemmin Alén sai kuitenkin toisen, tällä kertaa englanninkielisen viestin, jossa pyydetään 700 euroa tilin palauttamisesta. Viestissä kerrotaan lähettäjän olevan sosiaalisen median asiantuntija, jonka numero ei ole aito ja IP-osoite vaihtuu tunneittain.

Henri Alén ei aio maksaa mitään hakkereille.All Over Press

Numero, josta viesti lähetettiin, oli +44-alkuinen, mikä viittaa Isoon-Britanniaan. Kun Alén yritti palauttaa tiliä todella vanhalla sähköpostillaan, niin Metan vastaus tulikin turkiksi.

– Veikkaisin, että hakkerointi on siis tapahtunut joitakin linjoja pitkin Turkista. En oikein voi tehdä tilin kanssa enempää, kun selfiellä todentaminen ei koiran naamalla onnistu, eikä Metalla ole mitään asiakaspalvelua, mihin voisi kirjoittaa. Perustin tilin lapseni kanssa yhdeksän vuotta sitten, enkä ole sitä mitenkään hirveän ammatillisesti tehnyt.

– Sinne meni arkistot ja seuraajat sun muut. Hyvä muistutus kaikille, että ottakaa käyttöön kaksivaiheinen todennus. Hyvä puolihan tässä on, ettei tili liittynyt mitenkään liiketoimintaan, vaan on harrastus. Harmittavaa silti, kun yleisö tykkäsi ja sitä oli kivaa ylläpitää.

Alén aikoo kuitenkin tehdä Seljalle uuden tilin, kunhan vain ehtii.

– Tehdään comeback! Seljan seikkailut hakkerimaailmassa. Se kuvaa kostoretkiä, kun etsimme ja nitistämme hakkerit, Alén naureskeli.

Alén on tuttu muun muassa MasterChef Suomi -ohjelmasta.