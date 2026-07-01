Ukrainalaismiehen epäillään johtaneen kaasuputkien räjähdysoperaatiota.
Saksalaiset syyttäjät ovat nostaneet syytteet yhtä ihmistä vastaan Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Syyttäjät vahvistavat asian uutistoimisto AFP:lle.
Saksalaismedian mukaan syytetty mies on ukrainalainen ja että hänen epäillään johtaneen kaasuputkien räjäytysoperaatiota.
Saksalaismedian mukaan miestä syytetään hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan.
Kolme neljästä Nord Stream 1:n ja Nord Stream 2:n maakaasuputkesta rikkoutui räjähdyksissä vuonna 2022. Ukrainalaismies luovutettiin viime marraskuussa Italiasta Saksaan.