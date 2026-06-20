Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä.
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa.
Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämäntyyppinen, vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa Lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi.
Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta.