Useat Se og Hørin haastattelemat vangit uskovat, ettei Marius Borg Høibyn tausta ole tälle eduksi vankilassa.
Neljän vuoden mittaisen vankeustuomion saanut Marius Borg Høiby siirrettiin Oslon vankilasta Bærumissa sijaitsevaan Ilan vankilaan.
Kyseessä on korkean turvaluokituksen vankila, jossa on istunut Norjan pahamaineisimpia rikollisia, muun muassa joukkomurhaaja Anders Breivik ja Norjan vaarallisimmaksi mieheksi tituleerattu kaksoismurhaaja Stig Millehaugen.
Se og Hør -lehden haastattelemien Ila-vankilan entisten ja nykyisten vankien mukaan ympäristö Ilan vankilassa on paljon ankarampi kuin mihin Høiby on tutkintavankeuden aikana Oslon vankilassa tottunut.
Useat lehden haastattelemat vangit uskovat, ettei Høibyn tausta ole tälle välttämättä etu vankilan seinien sisällä – päinvastoin.
– Hän päätyy hierarkian pohjalle, lehdelle arvioidaan.
Høiby on ollut vangittuna helmikuusta saakka. Hänet siirrettiin Ilan vankilaan, sillä Oslon vankila puretaan.