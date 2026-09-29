Fernando Alonso, 45, ja Lance Stroll, 27, jatkavat Aston Martinin F1-tallin kuskeina myös kaudella 2027.

Kuskikaksikko on F1-varikon kokenein.

Kaksinkertainen maailmanmestari Alonso on kasannut F1-sarjassa jo ennätykselliset 440 starttia, niistä 85 Aston Martinilla. Voittoja on 32 ja palkintosijoja 106, joista kahdeksan on tullut Aston Martinilla.

– Mietin päätöstäni rauhassa, mutta kilvanajo on elämäni ja intohimoni, ja tiedän, että minulla on edelleen vauhtia ja päättäväisyyttä kilpailla korkeimmalla tasolla, Alonso kommentoi tiedotteessa.

Strollinkin lukema on kunnioitettava, 204 starttia. Hän on saavuttanut urallaan kolme palkintosijaa, mutta voitto puuttuu.

Tällä kaudella Aston Martin on ollut lähtöruudukon hitain talli Cadillacin kanssa. MM-pisteitä tiimillä on vain kolme, kaikki Alonson ajamina.