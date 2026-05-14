NHL:ssä pelaavan New York Islandersin tähtipuolustaja Matthew Schaefer on valittu parhaalle tulokkaalle jaettavan Calder Trophyn voittajaksi.
Calder Trophyn voittaja valitaan jääkiekkotoimittajien äänestyksellä. Schaefer valittiin voittajaksi yksimielisesti, sillä kaikki 198 äänestäjää äänestivät Schaeferia voittajaksi.
Edellisen kerran vuoden tulokas on valittu yksimielisesti kaudella 1992-93, jolloin voittajaksi äänestettiin Teemu Selänne.
Viime kesän ykkösvaraus Schaefer teki tällä kaudella 59 pistettä 82 ottelussa.
Äänestyksessä toiseksi sijoittui Montreal Canadiensin Ivan Demidov. Montrealin suomalaistulokas Oliver Kapanen sijoittui äänestyksessä sijalle 11. Kolme toimittajaa nosti Kapasen neljänneksi parhaaksi tulokkaaksi ja seitsemän viidenneksi parhaaksi tulokkaaksi.