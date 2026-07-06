Tänään juhlitaan runoilija Eino Leinon päivää.

Eino Leinon päivää on vietetty vuodesta 1992 alkaen. Kyseessä on liputuspäivä, joka on omistettu runoudelle ja suven juhlinnalle.



Päivää juhlitaan runoistaan tunnetun Eino Leinon syntymäpäivänä 6. heinäkuuta. Rakastettu runoilija eli vuosina 1878–1926. Hän oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja ja työskenteli myös lehdistössä.



Liputuksen lisäksi tänään jaetaan myös Eino Leinon palkinto, joka myönnetään joko teoksesta tai arvokkaasta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla.inon

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