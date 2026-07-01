Jalkapallofanien suosikkiankka ei kuitenkaan saanut Fifan sääntöjen vuoksi seurata ottelua stadionin katsomosta.
Kaksivuotiaasta Merlin-ankasta on tullut suosittu nähtävyys Meksikon pääkaupungissa Mexico Cityssä. Meksikon jalkapallomaajoukkueen väreihin puettu ankka on hurmannut fanit ja noussut paikalliseksi julkkikseksi.
Merlin vaappuu kaupungin kaduilla omistajansa mukana tämän myydessä juomia. Omistajan mukaan ankan suosikkiherkkuihin kuuluvat carnitas-tacot.
Suosion myötä Merlin on esiintynyt haastatteluissa, vieraillut televisiostudioissa ja tavannut lukuisia jalkapallokannattajia. Se on päässyt tapaamaan myös Meksikon presidenttiä Claudia Sheinbaumia.
Lemmikkiankasta on tullut Mexico Cityn epävirallinen maskotti ja sen kerrotaan toimivan kaupungin lähettiläänä jalkapallon MM-turnauksen yhteydessä. Merlinia on kutsuttu jopa maailman kuudenneksi tunnetuimmaksi ankaksi.
Kaikesta huomiosta huolimatta Merlinin yritys päästä seuraamaan rakastamaansa Meksikon maajoukkuetta stadionin katsomosta kariutui. Fifan määräysten mukaan eläimet eivät saa tulla stadionille niiden hyvinvoinnin suojelemiseksi, kirjoittaa brittilehti The Guardian.
Ankka sai kuitenkin oleskella stadionalueen ulkopuolisella turvavyöhykkeellä ja tervehtiä kannattajia, Guardian kirjoittaa.
Merlin ei lehden mukaan ole toistaiseksi kommentoinut julkisesti Fifan ankkoja koskevaa linjaa.