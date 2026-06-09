Sukeltajaryhmä havaitsi toukokuussa Tunisian ja Sisilian välisellä merialueella erittäin harvinaisen valkohain.

Saksalaissukeltaja Derk Remmers onnistui hiljattain kuvaamaan veden alla Välimerellä lähes sukupuuttoon kuolleen petokalan. Brittilehti Daily Mailin mukaan kyseessä on ensimmäinen valkohaista otettu vedenalainen video Välimeren alueella.

– Tilastollisesti on paljon todennäköisempää voittaa lotossa kuin kohdata tällainen ikoninen eläin veden alla, kohtaamisen kuvannut Remmers sanoi.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) mukaan valkohai on Välimerellä äärimmäisen uhanalainen laji.

Kyseessä on myös maailman suurin tunnettu petokala, ja sitä tavataan useimmin muun muassa Intian ja Atlantin valtamerellä.

– Tällaiset hetket muistuttavat meitä siitä, kuinka paljon elämää Välimeren avomerellä voi vielä olla, ja kuinka tärkeää on suojella sitä ehkäistävissä olevilta uhilta, kuten liikakalastukselta, Healthy Seas -järjestön johtaja Veronika Mikos sanoi kohtaamisesta.

Katso harvinaislaatuinen hetki yllä olevalta videolta!