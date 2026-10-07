Tuoreen tutkimuksen mukaan tavallista varhemmin alkavilla vaihdevuosilla on aiemmin tunnistamaton yhteys naisten hyvinvointiin.
Vaihdevuodet ovat luonnollinen vaihe naisen elämässä. Niiden aikana munasarjojen hormonituotanto alkaa hiipua ja kuukautiset lopulta päättyvät.
Muutosten myötä moni nainen kokee esimerkiksi kuumia aaltoja, univaikeuksia ja mielialan vaihteluja
Suomalaisilla naisilla menopaussin keskimääräinen alkamisikä on 51 vuotta. Vaihdevuodet voivat kuitenkin alkaa myös selvästi aiemmin.
Oulun yliopiston tuore tutkimus viittaa siihen, että tavallista varhemmin alkavat vaihdevuodet voivat liittyä lisääntyneisiin ahdistus- ja masennusoireisiin.
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Ahdistus lisääntyi merkittävästi
Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 2 600:n vuonna 1966 syntyneen naisen tietoja. Naiset olivat tutkimushetkellä 46-vuotiaita.
Tutkijat jakoivat osallistujat kahteen ryhmään sen perusteella, olivatko vaihdevuodet jo alkaneet vai eivät. Luokittelu perustui hormonitasojen mittauksiin, lääkeostoihin ja tietoihin kuukautiskierrosta. Tutkittavista 13 prosentilla vaihdevuodet olivat alkaneet.
Vaihdevuosiin siirtyneet naiset kärsivät tutkimuksen mukaan ahdistusoireista selvästi enemmän kuin muut samanikäiset naiset. Merkittäviä ahdistusoireita esiintyi noin 23 prosentilla vaihdevuosiin siirtyneistä ja 16 prosentilla verrokkiryhmän naisista.
Yhteys säilyi, kun analyyseissä otettiin huomioon muun muassa tupakointi, alkoholin käyttö, painoindeksi ja koulutus.