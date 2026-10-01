SpaceX:n yritys voi näkyä Suomen taivaalla asti.
Yhdysvaltalainen avaruusalan yritys SpaceX yrittää laukaista torstai-illalla Falcon 9 -raketin Vandenbergin avaruuskeskuksesta Kaliforniasta. Laukaisun on määrä tapahtua kello 21.18 Suomen aikaa.
Laukaisun onnistuessa ja sään salliessa raketin toinen vaihe ja vastalaukaistut 70 pientä satelliittia saattavat näkyä jopa Suomessa asti, kertoo Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tiedottaja Anne Liljeström tiedotteessa.
Etelässä pienet satelliitit voivat näkyä yhtenä pitkulaisena kohteena ja pohjoisessa mahdollisesti erillisinä kohteina kello 22.35, kun ne tulevat esiin Maan varjosta auringonvaloon. Tämä tapahtuu Ursan mukaan pohjoisella taivaalla noin 45 asteen korkeudella.
– Letka etenee esiin tultuaan yhä alemmas pohjoisella taivaalla ja katoaa lopulta horisonttiin, Liljeström kuvaa.
Tapahtuman yhteydessä saattaa näkyä myös jarrutuspolttojen aiheuttamia kaasupilviä. Niitä voi näkyä todennäköisimmin Pohjois-Suomessa.
– Tällöin rakettivaihe voi näkyä taivaalla valoa hehkuvana sumutäplänä.
Mikäli laukaisu ei onnistu huomenna torstaina, seuraavan kerran laukaisua yritetään seuraavina päivinä samaan kellonaikaan.
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Voi näyttää hyvinkin erikoiselta
Liljeströmin mukaan raketti-ilmiö voi näyttää taivaalla hyvinkin erikoiselta.
– Se voi olla kirkas sumuinen pilvi, joka ehkä peräti kieppuu. Ja perässä saattaa tosiaan tulla letka valoja, eli satelliitteja. Mutta etukäteen ei tiedetä, tekeekö rakettivaihe jarrutuspolttoja Suomen yllä, mikä tekisi tästä näyttävämmän ilmiön.
Liljeström huomauttaa vielä, että kyse ei ole massiivisen harvinaisesta tapahtumasta.
– Joskus SpaceX:n laukaisut vain suuntautuvat siten sopivasti, että niitä voi nähdä myös Suomen taivaalla.
– Tänä syksynä niitä ei ole vielä näkynyt, mutta viimeksi 5. syyskuuta nähtiin erikoisen näköinen valoilmiö taivaalla, kun Isar Aerospace laukaisi Onward and Upward -hankkeeseen liittyvän Spectrum-raketin Norjassa Andøyan saarella sijaitsevalta laukaisualustalta.