Miljardööri Elon Muskin SpaceX on tehnyt uuden testilennon suurella Starship-aluksella.

Avaruusyhtiö SpaceX:n Starship-raketti on ensimmäistä kertaa historiassaan kiertänyt Maan kiertoradalla, uutisoi Reuters.

Texasista laukaistu koelento oli vaarassa keskeytyä, kun yksi Starshipin kolmesta päämoottorista sammui yllättäen kesken lennon.

Lentoa kuitenkin jatkettiin, ja raketti pääsi kuin pääsikin kiertodalle. Samalla raketti toimitti kiertoradalle uusia Starlink-satelliitteja.

Starshipin lentoaika kiertoradalla jäi kuitenkin selvästi suunniteltua lyhyemmäksi. Alun perin lennon oli tarkoitus kestää kymmenen tuntia, mutta moottoriongelman takia lento lyhennettiin kolmeen tuntiin.

Starship laskeutui lentonsa jälkeen hallitusti Tyynellemerelle. Ennen mereen laskeutumista Starshipin ohjausmoottori käänsi aluksen pystyasentoon niin, että se osui mereen nokka ylöspäin.

Tämän jälkeen tuli roihahti aluksen alaosassa, samalla kun se kosketti meren pintaa. Lopuksi alus kaatui kyljelleen, mistä seurasi suuri tulipallo. SpaceX ei ole maininnut suunnittelevansa nostaa alusta merestä.

Maailman suurin ja tehokkain alus

Starship on maailman suurin ja tehokkain raketti.

Se koostuu Super Heavy -kantoraketista, jonka päällä itse alus on. Super Heavy on käytännössä valtava alakerta, joka nostaa aluksen ilmakehän ulkopuolelle. Starship on yläosa, jossa voidaan kuljettaa ihmisiä tai rahtia.

Kyseessä ollut koelento oli Starshipin 14. koelento vain kolmessa vuodessa.

Avaruussivusto Space.com kertoo, että aiemmissa koelennoissa on pyritty vain viemään raketti suborbitaalisiin lentoratoihin, jotka ovat yksinkertaisempia ja aiheuttavat vähemmän riskejä. Suborbitaalisella lennolla alus ei ole jäänyt kiertämään kiertorataa, vaan se on pudonnut nopeasti takaisin Maahan.

SpaceX suunnittelee ottavansa Starshipin säännölliseen käyttöön vielä tämän vuoden aikana.