Taivaalla saatetaan nähdä pian revontulia.

Auringossa on tapahtunut tänään aamulla Suomen aikaa keskivoimakas roihupurkaus.

Purkaus tapahtui AR4549-auringonpilkun alueella ja sen epäillään vapauttaneen avaruuteen koronan massapurkauksen, joka saattaa olla matkalla suoraan kohti Maata. AR4549 sijaitsee Maasta katsoen tällä hetkellä Auringon keskiosassa. Aiheesta uutisoi avaruussivusto Space.com. Kyseessä on keskivoimakas, M-luokan roihupurkaus.

Havaintomateriaalissa näkyy Auringon koronan himmenemistä, mikä kielii siitä, että kyseiseltä Auringon alueelta on singonnut runsaasti ainetta avaruuteen.

Maata kohden matkaava Auringon massapurkaus saattaa kuulostaa uhkaavalta, mutta tuttavallisemmin sanottuna se tarkoittaa sitä, että taivaalla saattaa loimotella taas pian komeita revontulia.

Toistaiseksi on kuitenkin vielä liian varhaista sanoa, että kuinka paljon Auringosta on irtaantunut materiaalia ja kuinka suuri osa siitä on kohdistumassa Maahan.

Mikäli massapurkauksesta merkittävä osa kohdistuu Maahan, niin tämä saattaa synnyttää geomagneettisen myrskyn, jolloin revontulia näkyy eteläisemmillä leveyspiireillä kuin yleensä.

Eri puoilla Suomea päästiin ihastelemaan viime sunnuntaina kirkkaasti loimotelleita revontulia.